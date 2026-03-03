Cenaze sonrası paylaşımı eleştirilmişti! Rabia Soytürk'ten açıklama geldi

Duy Beni dizisindeki rolüyle tanınan İbrahim Yıldız, üzerine ağaç düşme sonucu 6 aydır yoğun bakımda yatıyordu.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenaze törenine Alina Boz, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan katıldı. Rabia Soytürk ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine katılan Rabia Soytürk'ün daha sonra paylaştığı fotoğraf tepki çekti.

"ÇOK SEVERDİM"

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Rabia Soytürk'ten açıklama geldi. 2. Sayfa'ya konuşan Soytürk, şu ifadeleri kullandı: “Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Bunları konuşmak hiç iç acıcı değil ama bazı şeyleri galiba söylemek gerekiyor, anlatmak gerekiyor ki… Ben evet cenazeye gittim, benim rol arkadaşımdı kendisi çok sevdiğim bir kalpti.

"ÜZÜLÜYORUZ"

Elbette üzüldük elbette ateş düştüğü yeri yakıyor elbette ailesinin yaşadığımı anlamıyor hissedemiyoruz o ayrı ama bizler de üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti, öyle oldu böyle oldu. Bunlar gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Set aramda yarım saatlik yemek aramda, koştur koştur cenazeye katıldım. Kostümümle, saçımla, makyajımla. Mecbur o şekilde gelip sahneye döndüm.

"PARA KAZANIYORUZ"

Ekstra olarak o gün o fotoğrafı paylaşmış olmam bazen o sosyal medya hesabını biz yönetmiyoruz ve oradan da para kazanıyoruz. Nasıl dizi gününü değiştiremiyorsak bazı şeylerin paylaşımını da değiştiremiyoruz. Bu kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimseye vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum.”