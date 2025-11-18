Şarkıcı Çelik sahnede düştü! O anları takipçileriyle paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Çelik, güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Müzik kariyerinin yanında sosyal medyada da aktiflik gösteren ünlü şarkıcı, son olarak paylaştığı bir video ile gündeme geldi.

"SAHNEDE DÜŞTÜ"

Konser verdiği sırada dengesini kaybedip yere düşen Çelik, kendi yayınladığı videosuna, "Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum… " notunu düştü.