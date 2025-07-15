Şarkıcı Doğuş'tan nostaljik fotoğraf! 29 yıl önceki halini paylaştı!

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damga vurmuş isimlerinden şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündem oldu. Gökhan Tepe'yle karesini yayınlayan Doğuş, paylaşımıyla duygulandırdı.

"BANA BABA OLDU"

O gün yaşananları da paylaşan Doğuş, o günleri şöyle anlattı: “1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış… Neyse, 'selamın aleyküm' dedim, 'aleyküm selam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu.”

"14 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİM"

14 yaşında hırsızlık suçundan cezaevine giren Doğuş, yıllar önce Katarsis programına konuk olarak yaşadıklarını anlatmıştı. Yetiştirme yurdunda büyüdükten sonra kaçarak sokakta yaşamaya başladığını belirten Doğuş, şunları söylemişti: "Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk. Çorap çaldığımız için on dört yaşında cezaevine girdim."