Şarkıcı Gülşen'in yaş günü partisi! Popo dansı olay oldu

ensonhaber.com
Başarılı müzik kariyerinin yanında sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen, bir yaşına daha girdi.
48 oldu
Her sene olduğu gibi 48. yaş gününü de yine sanatçı ve müzisyen dostlarıyla kutladı.
Geceye birçok ünlü isim katılırken damgasını vuran isimler Mabel Matiz ve Edis oldu.
Edis ile Mabel olmazsa olmaz
Eğlencenin zirve yaptığı doğum günü kutlamasında bir ara Gülşen’in Edis ile Mabel Matiz'in dansı dikkat çekti
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış