Şarkıcı Gülşen'in yaş günü partisi! Popo dansı olay oldu Attığı her adımla olay olmayı başaran Gülşen, 48 yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği partide ilginç danslar yapıldı.

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Başarılı müzik kariyerinin yanında sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen, bir yaşına daha girdi.

48 oldu

Her sene olduğu gibi 48. yaş gününü de yine sanatçı ve müzisyen dostlarıyla kutladı.

Geceye birçok ünlü isim katılırken damgasını vuran isimler Mabel Matiz ve Edis oldu.

Edis ile Mabel olmazsa olmaz

Eğlencenin zirve yaptığı doğum günü kutlamasında bir ara Gülşen’in Edis ile Mabel Matiz'in dansı dikkat çekti