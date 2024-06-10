Şarkıcı Simge Sağın ilginç dansıyla sosyal medyada gündem oldu! Hareketleri şaşkınlık yarattı

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Türk pop müziğinde son dönemin en dikkat çeken isimlerinden ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla adından sık sık söz ettiriyordu.
Şarkıları ve tarzıyla çok konuşulan Sağın, iddialı sahne tarzı ve dansları ile de adından söz ettiriyor.
Ünlü şarkıcı bu kez sahnede yaptığı dansla gündeme geldi. Sahnede coşan Sağın'ın ilginç dansı sosyal medyada çok konuşuldu.
Siyah uzun elbisesi ile dans eden şarkıcı, dans performansından sonra seyirciye "Oldu mu?" diye sordu.
'Simge acil dans dersine başlamalı'
Şarkıcının ilginç dansını kimse beğenmedi. Sosyal medyada 'Simge acil dans dersine başlamalı' yorumları yapıldı.
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