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Şarkıcı Simge Sağın ilginç dansıyla sosyal medyada gündem oldu! Hareketleri şaşkınlık yarattı

Şarkıcı Simge Sağın ilginç dansıyla sosyal medyada gündem oldu! Hareketleri şaşkınlık yarattı Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez dansı ile çok konuşuldu.