Şarkıcı Zara, Galatasaray, Süper lig ve Süper Kupa şampiyonluk kutlamasında sahne aldı Ünlü şarkıcı Zara, kutlamalara katılan Galatasaray taraftarları ile 'Çocukluk Aşkımsın' şarkısını söyledi.

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

Şampiyonluk coşkusu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, Rams Park'ta coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Şampiyonluk kutlaması için saha ortasına kurulan sahneye ilk çıkan şarkıcı Emir Can İğrek oldu. Zara, Edis ve Yusuf Özer'in performanslarıyla kutlamalar devam etti.

Zara'da kutlamada

Şarkıcılardan en dikkat çeken isim Zara oldu. Galatasaray formasıyla sahneye çıkan Zara, sarı-kırmızılı takımın en sevilen şarkılarından ‘Çocukluk aşkımsın’ı seslendirdi.

Zara’nın performansı sosyal medyada gündem oldu.