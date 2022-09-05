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    Seda Güven ikinci kez anne oldu

    İkinci kez anne olan ünlü oyuncu Seda Güven, doğum anından fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:07
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    Seda Güven ikinci kez anne oldu

    Birçok önemli projede yer alan ünlü oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti.

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne-baba oldu. İkili, çocukları 'Aden'i kucaklarına aldı. Ünlü oyuncu, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

    Doğum anını paylaşan Güven, yaşadıklarını da anlattı. Seda Güven, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:

    "İkinci doğum kısa sürdü"

    "Bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama benim bebek biraz iri gelince son düzlükte biraz zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun. Bir de canım kocam var; her an elimi sımsıkı tutup, özlemle takım halinde beni kolay doğuma hazırlayan... Ali de bayağı tecrübelendi şaka maka bir 'doulacık' oldu başımıza... Bir o eksikti zaten beceremediği... Geriye iki çocuklu ben kaldı... Ben mi? Ben iyiyim ya, merak etmeyin!"

    Takipçileri Seda Güven'e tebrik mesajları yağdırdı.

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