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Yıllardır beraber olduğu Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yepyeni bir tarzda magazin sayfalarında yer alan Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Görgüzel, sahne performansı ve dans şovlarına yönelik eleştiriler sorulunca “Dans şovum, sahne performansımın bir parçası. Ben artık eleştirilmeyi de seviyorum, çünkü umursamıyorum.” dedi.

DANS İSTEMEYENLERE SESLENDİ

Şarkıcı, sahnede dans görmek istemeyenlere koroların konserlerini izlemeleri tavsiyesinde bulundu: “Sahnede şov bir zaruret. Celine Dion mesela, inanılmaz bir sahne şovu yapıyor. Sadece ses performansının sergilendiği sahneler de var, devlet korosu gibi. Sadece ses dinlemek isteyenler, TRT müzik korolarını tercih edebilir. Bizim sesimizi bir görsel şovla beraber sunmamız gerekiyor.”

"ÇAKMALAR"

Görgüzel, ismini vermediği birçok ünlü şarkıcının sahnedeki dans ve koreografilerinin taklit olduğunu da öne sürdü: “Gerçekten taklit ediyorlar. Dünyada bir Beyonce, bir Shakira, bir Jennifer Lopez varken; burada onlar Kapalıçarşı çakması gibi duruyor. Ben onlara Kapalıçarşı sanatçıları, Shakira’ları diyorum.”

"MUADİLİM YOK"

Şarkıcı, sahnede sergilediği dans şovlarıyla ilgili iddialı konuştu: “Sonuçta benim mesleğim dansçılık değil ama tek başıma dans ediyorum. Hem oyuncuyum hem ses sanatçısıyım, bunları şovumla harmanlıyorum. Bazı arkadaşlarımız dansçılarla koreografi yapıyor, ben tek başıma yaptığım için muadilim yok. Kıyaslanacağım bir kişi yok karşımda.”