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    Selin Ciğerci: Ben anne olacağım

    Selin Ciğerci, katıldığı bir televizyon programında annelikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çiğerci, "anne olacağım ve bu kimseyi ilgilendirmez" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 04:11
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    Selin Ciğerci: Ben anne olacağım

    Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Selin Ciğerci, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "BEN ANNE OLACAĞIM"

    Son olarak Deniz Akkaya ile annelik konusunda gerilim yaşayan Selin Ciğerci bu konuda hakkında "Bu benim hayatım kimseyi ilgilendirmez. Ben anne olacağım eşim de baba olacak." dedi.

    "EŞİM BENİ ALDATSA ÇOCUKLARI ALIRIM"

    "Biz yurt dışıyla alakalı bir süreçteyiz, hiç kimseyi ilgilendirmez. " diyen Ciğerci, "Bana taşıyıcı anne için suç dendi. O oldu, bu oldu ben evlatlık da alıyor olabilirim. Belki eşim beni yurt dışında aldattı çocukları aldı getirdi iki gözyaşı dökerim alırım çocukları yine." dedi.

    "Eskiden yengesinin kızı doğuruyordu teyzesinin çocuğuna veriyordu." diyen Selin Ciğerci, "Teyzemin kızı doğurdu bana verdi sana ne... Bitti gitti." açıklamasında bulundu.

    Selin Ciğerci: Ben anne olacağım #1

    Selin Ciğerci: Ben anne olacağım #2

    Selin Ciğerci: Ben anne olacağım #3

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