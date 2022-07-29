Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi.

Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili, ayrılığa sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 16 Mayıs 2022 yaptıkları paylaşımla yeniden evlendiklerini duyurmuşlardı.

Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.

Göz kırptı

Ayrılığın sebebi merak konusu olurken, iddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç’a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı.

İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.