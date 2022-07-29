Petrol
103.89
2.02%
Euro
18.2852
0.05%
Dolar
17.9196
-0.02%
Altın
1.013
0.04%
Borsa
2546
0.00%
Bitcoin
430.255
3.88%
BTXN Coin
10.53
3.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet

    Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet

    Selin Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili, ayrılığa sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 16 Mayıs 2022 yaptıkları paylaşımla yeniden evlendiklerini duyurmuşlardı.

    Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.

    Göz kırptı

    Ayrılığın sebebi merak konusu olurken, iddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç’a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı.

    İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet #1

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet #2

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet #3

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi: İhanet #4


    İlginizi Çekebilir

    EPDK, elektrik piyasalarında bazı fiyat limitlerini güncellendi
    Ekonomi

    EPDK, elektrik piyasalarında bazı fiyat limitlerini güncellendi

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Vuhan'da 3 günlük karantina
    Dünya

    Vuhan'da 3 günlük karantina

    Görüş Bildir