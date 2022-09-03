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    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2'nci kez boşandı

    Geçtiğimiz sene evliliklerini sonlandırdıktan birkaç ay sonra yeniden evlenen çift, 2'nci kez boşandı. Ciğerci, boşanmanın resmileştiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 09:06
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    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2'nci kez boşandı

    38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük olan Gökhan Çıra, 28 Ekim 2019 tarihinde dünyaevine girmişti.

    Sosyal medya paylaşımlarından, çiftin mutlu bir evlilik sürdüğü görülse de, çok geçmeden çatırdamalar duyuldu.

    İlişkilerinde iniş ve çıkışlar yaşayan ikili, bir sonraki senenin eylül ayında boşanma kararı almıştı.

    Ayrılık hakkında fazlaca iddia ortaya atılırken, ikili dargınlığa dayanamayıp 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlendi.

    2'nci kez boşandılar

    Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ilişkisi aylarca konuşulurken, çift yeniden ayrılık kararı aldı.

    Hakkında 'İtalyan sevgili' iddiaları çıkan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile 2'nci kez boşandı.

    Ciğerci, boşandığını sosyal medyadan "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için Resmi işlemler gerçekleşmemişti. Bugün sonuçlandı." ifadeleriyle paylaştı.

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