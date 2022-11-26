Seray Kaya'dan transparan poz

Ünlü oyuncu Seray Kaya, transparan iç çamaşırı ile ayna karşısına geçerek poz verdi. O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' karakterine hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya, bu kez iddialı pozu ile gündeme geldi.

Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlarda da rol alan yıldız, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, bu defa dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Transparan iç çamaşırı giydi

Ayna karşısına geçen Seray Kaya, transparan iç çamaşırı ile poz verdi.

İç çamaşırlı kare, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım...