Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.347
0.80%
BTXN Coin
5.82
-0.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Seray Kaya'dan transparan poz

    Ünlü oyuncu Seray Kaya, transparan iç çamaşırı ile ayna karşısına geçerek poz verdi. O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seray Kaya'dan transparan poz

    ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' karakterine hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya, bu kez iddialı pozu ile gündeme geldi.

    Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlarda da rol alan yıldız, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

    Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, bu defa dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    Transparan iç çamaşırı giydi

    Ayna karşısına geçen Seray Kaya, transparan iç çamaşırı ile poz verdi.

    İç çamaşırlı kare, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    İşte o paylaşım...

    Seray Kaya dan transparan poz #1

    Seray Kaya dan transparan poz #2


    Tüm Togg modelleri internet üzerinden satılacak
    Otomobil

    Tüm Togg modelleri internet üzerinden satılacak

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Luis Enrique: Maçtan önce çoklu ilişkiye girmeyin
    Dünyadan futbol

    Luis Enrique: Maçtan önce çoklu ilişkiye girmeyin

    Görüş Bildir