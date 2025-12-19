Serenay Sarıkaya mini eteğiyle asansörde poz verdi! Hayranları beğendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü popçu Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ekranların en çok kazanan oyuncularından Serenay Sarıkaya, şu sıralar keyifli halleriyle dikkat çekiyor.

MİNİ ETEKLİ SERENAY

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle verdiği pozları paylaşarak dikkat çeken oyuncu, son olarak da salaş tarzıyla asansörde poz verdi. Serenay Sarıkaya'nın mini etekli stili hayranlarından tam not aldı.

"AŞIĞIM"

Uzun zamandır Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilen Mert Demir, konuyla ilgili yayınladığı mesajında şunları yazmıştı:

"Reklam ilişkisi değil; çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda da deneyimlemenizi dilerim."