Serenay Sarıkaya'ya bir ödül daha! Geceye kıyafetiyle yine damga vurdu

Bir derginin ödül gecesinde yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkya'nın elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 07:22
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 07:22
  • Serenay Sarıkaya, ödül töreninde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü kazandı.
  • Törende giydiği deri elbise sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Sarıkaya'nın elbisesi, derin dekoltesi nedeniyle birçok yorum aldı.

Hem kariyerindeki hızlı yükselişle hem de Mert Demir ile aşkıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.

Hayranlarının bu sene yeterince fazla dizi veya film projesinde yer almadığı için tepki gösterdiği güzel oyuncu, 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı.

DERİ ELBİSE

Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesi kombini gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen derin göğüs dekolteli deri elbiseye yorum yağdı. 

