Serenay Sarıkaya'ya bir ödül daha! Geceye kıyafetiyle yine damga vurdu

Hem kariyerindeki hızlı yükselişle hem de Mert Demir ile aşkıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.

Hayranlarının bu sene yeterince fazla dizi veya film projesinde yer almadığı için tepki gösterdiği güzel oyuncu, 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı.

DERİ ELBİSE

Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesi kombini gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen derin göğüs dekolteli deri elbiseye yorum yağdı.