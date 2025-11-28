Serenya Sarıkaya yeni anlaşmaya imza attı! Parayı gayrimenkule yatırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rol aldığı dizilerindeki başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kazancıyla da çeneleri yoruyor.

32 MİLYON TL

Yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağlayan ünlü oyuncu bu anlaşmadan tam tamına 32 milyon TL kazandı.

2026 yılına kadar dinlenme kararı alan Sarıkaya, dünyaca ünlü kozmetik markasının 2026 yılı itibariyle yeni yüzü oluyor.

Yakında imzaların atılacağı anlaşma kapsamında Sarıkaya bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri yapacak.

DANIŞIYOR

Kazandığı parayı ise gayrimenkule yatıran ünlü isim, Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.