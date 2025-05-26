Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Hurdaya dönen araç görenleri şoke etti

Haber Merkezi
Usta oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.
Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi.
YOL KAPANDI
Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.
ŞERİF SEZER'İN DURUMU İYİ
Hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
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