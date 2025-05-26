Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Hurdaya dönen araç görenleri şoke etti
Haber Merkezi

Usta oyuncu Şerif Sezer, Milas-Söke karayolunda korkutan bir trafik kazası geçirdi.

Karşı yönden gelen genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sezer’in içinde bulunduğu araçla çarpıştığı öğrenildi.

YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu, Milas istikameti trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

ŞERİF SEZER'İN DURUMU İYİ

Hurda haline gelen otomobilden çıkan Şerif Sezer’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

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Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir