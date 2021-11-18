Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan koronavirüs iddialarını doğruladı

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile koroanvirüse yakalandıklarını açıkladı.

Usta şarkıcı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelmiş ve bu iddialar eşi Sevim Emre tarafından yalanlanmıştı.

Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak bu kez koronavirüse yakalandıklarını doğruladı.

Gencebay ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Emre'nin paylaşımı:

"AŞI OLUN"

“Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba’nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.

"HAFİF ATLATTIK"

Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba’nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık.

"TEŞEKKÜRLER"

Sağlık Bakanlığımızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun”