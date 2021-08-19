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    Şevval Şahin'in annesi genç kızlara taş çıkarttı

    Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, bu kez annesiyle fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 11:55
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    Şevval Şahin'in annesi genç kızlara taş çıkarttı

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

    Sık sık kendi fotoğraflarını yayınlayan Şahin, bu defa annesiyle fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı.

    "GENLER"

    Şahin, 25 bin beğeni alan fotoğrafın altına "Evet genlerde var" notunu düştü.

    Şevval Şahin in annesi genç kızlara taş çıkarttı #1Şevval Şahin in annesi genç kızlara taş çıkarttı #2

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