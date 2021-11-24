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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşk tatili devam ediyor

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşk tatili devam ediyor

Şeyma Subaşı şimdi ise sevgilisiyle olan romantik bir karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.