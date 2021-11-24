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    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşk tatili devam ediyor

    Şeyma Subaşı şimdi ise sevgilisiyle olan romantik bir karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 07:00
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 07:04
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    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşk tatili devam ediyor

    Geçtiğimiz aylarda tatil için Bodrum’a gelen Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi ailesiyle tanıştırmıştı. Subaşı daha sonra yaşamını sürdürdüğü ABD’ye uçmuştu.

    BÜYÜK KANYON'DA AŞK

    Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, yine aşka geldi. Subaşı, son olarak sevgilisiyle birlikte ABD’de bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı’na giderek romantik bir paylaşıma imza attı.

    "Meedo bana dünyanın 8'inci harikası dedi" notuyla paylaşım yapan Subaşı'nın romantik karesi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi nin aşk tatili devam ediyor #1Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi nin aşk tatili devam ediyor #2Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi nin aşk tatili devam ediyor #3

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi nin aşk tatili devam ediyor #4

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