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- Şeyma Subaşı, kendisine hakaret edenlere dava açtı
Şeyma Subaşı, kendisine hakaret edenlere dava açtı
- Haber Merkezi
- 10.08.2022 - 09:15
- Güncelleme : 10.08.2022 - 10:04
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, en son geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrardan barışmasıyla konuşulmuştu.
Aşk hayatını düzene sokan Subaşı, şimdi de sosyal medyada kendisine hakaret edenlerle uğraşıyor.
"Avrupalı o...." diyorlar
Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti. Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.
Şeyma uzlaşma istemedi
Sabah'ta yer alan habere göre, Emniyet bu hesabı açıp paylaşım yapan kadınları tespit etti. Subaşı’nın uzlaşmayı reddettiği 5 kadın hakkında, hakaret suçundan dava açıldı. Şüpheliler, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.