Şeyma Subaşı, kendisine hakaret edenlere dava açtı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medyada kendisine hakaret eden 5 kadını mahkemeye verdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, en son geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrardan barışmasıyla konuşulmuştu.

Aşk hayatını düzene sokan Subaşı, şimdi de sosyal medyada kendisine hakaret edenlerle uğraşıyor.

"Avrupalı o...." diyorlar

Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti. Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

Şeyma uzlaşma istemedi

Sabah'ta yer alan habere göre, Emniyet bu hesabı açıp paylaşım yapan kadınları tespit etti. Subaşı’nın uzlaşmayı reddettiği 5 kadın hakkında, hakaret suçundan dava açıldı. Şüpheliler, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.