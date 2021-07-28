Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı! İşte Şeyma Subaşı'ndan aşk pozu

Şeyma Subaşı, kısa süreli ayrılık yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurdu. Subaşı, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Her hareketiyle olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu ve evlenmeyi planladığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Subaşı, "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu. İş adamı Alsaloussi'nin 'dolandırıcı' olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddialar ortaya çıkarılan faturalarla reddedilmişti.

Bir dargın, bir barışık ilişkilerini yürüten çift, sosyal medyaya yükledikleri yeni fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile fotoğrafını paylaştı. İşte sosyal medyaya damga vuran Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin o fotoğrafı...

ANİDEN İLŞKİSİNİ SONLANDIRMIŞTI

Bir süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, aniden ilişkisini sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklayan ve ertesi gün bebeği düşürdüğünü duyuran Şeyma Subaşı, ilişkisini bitirir bitirmez arkadaşlarıyla Ibiza Adası'nda tatil yaptı.

'DOLANDIRICI' İDDİASI SONRASI FATURALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrılık sürecinde Mohammed Alsaloussi'nin 'dolandırıcı' olduğu iddiaları, magazin gündemini meşgul etmişti.

Alsaloussi'nin, Şeyma Subaşı'na aldığı yüzük dahil olmak üzere tüm heydiyelerin de sahte olduğu öne sürülmüştü.

"ŞEYMA'DAN AYRILMAYI İSTEYEN BENDİM"

O süreçte özel bir röportaj veren Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'ndan ayrılmayı isteyenin kendisi olduğunu dile getirmişti.

BARIŞTIĞINI PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA DUYURDU

Tüm bu olan bitene rağmen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan ünlü fenomen, paylaşımının altına ise, "Hayat partnerimi özledim" notunu düştü.