Şeyma Subaşı'nın morali bozuk

Önceki gün bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla plajda görüntülendi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla düğünü ertelediklerini duyuran ve ardından da bebeğini düşüren Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

MISIRLI SEVGİLİ YOK

Arkadaşlarıyla plajda objektiflere takılan Subaşı'nın yanında Mohammed Alsaloussi yoktu.

MORALSİZ

Subaşı, yürürken sık sık cep telefonuyla ilgilendi. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de bir şapkasını çıkarmadı. Subaşı'nın keyfinin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

"YÜKSEK STRES"

İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber gelmişti. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.