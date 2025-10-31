Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişiyor.

Diziden Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ayrılacağı iddia edilmişti.

Bu iddialar, bugün dizinin yapımcısı Faruk Turgut tarafından da doğrulandı.

VEDA MESAJI GELDİ

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına veda mesajı paylaşan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"SILA, YOLUN AÇIK OLSUN"

"Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziye veda edecektir.

Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir.

Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun."

OYUNCUDAN DA YANIT GELDİ

Türkoğlu, paylaşıma “Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim.” yanıtını verdi.