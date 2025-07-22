Sıla Türkoğlu'nun aşk tatili devam ediyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni pozlar verdi

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. İlişkileriyle dikkat çeken ünlü çift, haftalardır tatilde.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisiyle beraber gittikleri tatilden kareler paylaşmaya devam ediyor.
AŞK DOLU POZLAR
Türkoğlu'nun erkek arkadaşı Ata Ayyıldız ile aşk dolu yeni pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti.