Sıla Türkoğlu'nun aşk tatili devam ediyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni pozlar verdi Hem özel hayatı hem de iş hayatı yolunda giden ünlülerden oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, tatildeki mutluluk pozlarına yenilerini ekliyor.