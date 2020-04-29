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    Simge Sağın'dan ihanet itirafı

    Simge Sağın, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 12:30
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    Simge Sağın'dan ihanet itirafı

    Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    "HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİLMİŞ"

    Sağın, aşk hayatıyla ilgili çok cesur konuştu: “İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş.

    Bana çok hayran olanlar Simge'yi pijamayla görünce, belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.”

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