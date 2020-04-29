Simge Sağın'dan ihanet itirafı

Simge Sağın, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİLMİŞ"

Sağın, aşk hayatıyla ilgili çok cesur konuştu: “İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş.

Bana çok hayran olanlar Simge'yi pijamayla görünce, belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum.”