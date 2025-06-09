Sinan Akçıl: Siyasi görüşümden dolayı beni takipten çıkaranlar olmuş

Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar...

"SİYASİ GÖRÜŞÜMDEN DOLAYI BANA KÜSÜYORLAR"

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteği nedeniyle bazı sanatçılar tarafından kendisine tepki gösterildiğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı canlı yayında, "Siyasi görüşümden dolayı bana küsenler oluyor. Beni takipten çıkaranlar olmuş." dedi.

TEK TEK İSİM VERDİ

Sinan Akçıl, bu isimleri de tek tek açıkladı.

Akçıl, "Danla Bilic. Ne alaka! Melek Mosso! Ne alaka! Bunlar gördüklerim. Ben üç ay sonra falan anlıyorum" diye konuştu.

"YAPTIKLARINI SAÇMA BULUYORUM"

Haber Global'de Ferit Ömeroğlu’nun adını taşıyan "Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi" programında "Bana da fanlarım söylüyor, öyle anlıyorum" diyen Akçıl, şöyle konuştu:

Bu kişilerin yaptıklarını saçma buluyorum. Belki bana geçmişte bir hayranlıkları vardı müzisyen olarak. Danla Bilic, benle olan programı da sildirmiş ne yaşıyor anlamadım.

CUMHURBAŞKANI'NDAN RİCA

Akçıl, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tek bir şey isteyeceksin ve hallolacak. Ne istersin?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: