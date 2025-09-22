Sırt dekolteki konser tarzı! Yasemin Kay Allen'in takipçilerinden beğenileri kaptı

Annesi Suna Yıldızoğlu gibi kariyer yolculuğunda oyunculuğu tercih eden Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen, yeni pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ünlü rock grubu Nine Inch Nails konserine giden Allen konser tarzıyla beğeni topladı.

SIRTI AÇIK

Güzel oyuncu, konser için siyah bir Jean ve üzerine sırtı tamamen açık olan siyah bir bluz giymeyi tercih etti.

YASEMİN'E TAM NOT

Konserden pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Sırt dekoltesini göstermek için arkası dönük pozlar veren Yasemin Kay Allen'e yine takipçilerinden beğeni yorumları geldi.