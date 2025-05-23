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Haber Merkezi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 5 Çayı programına konuk olan Şeyma Subaşı açıklamalarıyla yine gündem oldu.

ZOR ANLATTI

"Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?" sorusuna verdiği cevapta, 'patates salatası'nı 'soğuk patates yemeği', 'cacığı da 'yeşil yoğurt' diyen Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem oldu.

Bu programdan sonra söyledikleri hakkında eleştiriler alan ünlü isme yorum yağdı. Sosyal medyada çok eleştirilen Subaşı, Instagram hesabından cacık yediği anları yayınlayarak eleştirilere cevap verdi.

"İLHAM OLDUM"

Subaşı açıklamasında "Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel yiyin. Sevgiler..." dedi.