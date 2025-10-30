Son hali merak ediliyordu! Emel Müftüoğlu'ndan Sezen Aksu paylaşımı

- Sezen Aksu, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden sonra saçlarını kazıtarak zor günler geçirdi.
- Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun yeni fotoğrafını paylaşarak, saçlarının uzamaya başladığını gösterdi.
- Fotoğraf, "Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra" notuyla paylaşıldı.
Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkılan yakın dostu Sezen Aksu'nun saçlarını kazıttığı öğrenilmişti. Zor günler geçiren Sezen Aksu, evden de çıkmıyordu.
Uzun süredir gözlerden uzak olan ve sahnede de yer almayan Sezen Aksu'nun son hali merak ediliyordu.
Yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'yu paylaştı. Ünlü ismin saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı görüldü.
"DİNLENME MOLASI"
Emel Müftüoğlu, bu dost pozuna ise 'Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.