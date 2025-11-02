Songül Karlı'dan kalça estetiğine yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Songül Karlı, geçtiğimiz sezon Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönüş yapmıştı.

Sık sık estetikli haliyle gündeme gelen Karlı, bir süre önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

BOYDAN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Karlı'nın son hali yine dikkat çekti. Yüzündeki değişimle sık sık eleştirilen Songül Karlı, bu sefer de boydan fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyada "Kalçanı da mı yaptırdın?", "Songül Kardashian oldun" yorumları yapıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Karlı, ''Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm.'' sözleriyle kalça operasyonu iddialarını reddetti.