Sophia Urista kimdir, kaç yaşında, nereli? Konserde hayranının yüzüne işedi!

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserinde yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı. Peki Sophia Urista kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, konserde son yaptığı hareket ile bir skandala imza attı...

Grubun solisti Sophia Urista, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada olanlar oldu.

Urista, binlerce kişinin önünde pantolonunu çıkarıp soyundu ve kendisini sahneye atıp yere uzanan hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Urista'nın bu hareketi müzik grubunun diğer üyelerini de şoke ederken, canlı performansa kaldığı yerden devam etti.

ÖZÜR DİLEDİLER

Brass Against grubundan bugün yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlara şahitlik ettikleri belirtilerek Urista'nın yaptığı eylemi "kendilerinin de beklemediğini ve bundan sonraki konserlerde de bir daha yaşanmayacağı" vurgulandı.

Milyonlarca kişi Sophia Urista'nın yaptığı hareketle şok oldu ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Sophia Urista kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

SOPHİE URİSTA KİMDİR?

Sophia Urista 1985 yılında Amerika’da dünyaya gelmiştir. Sophia Urista aslen Detroit, Michigan’lıdır. Michigan Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Müzik kariyerine başlamadan önce tıp öncesi öğrencisiydi. 21 yaşında cebinde sadece 700 dolarla New York’a gitti ve bir sanatçı olarak kariyerine başladı. 2016 yılında The Voice yarışmasında yarıştı. Brass Against grubunun vokalistidir.

Sophia Urista internette tanınmış bir kişiliktir. Instagram’da oldukça fazla takipçisi var. Doğrulanmış Instagram hesabı @sophiurista . Sophia’nın 77k Instagram takipçisi var.

Sophia Urista fitness eğitmeni olan kız arkadaşı Jess King ile birliktedir. New York’ta Brooklyn, Williamsburg’da kız arkadaşıyla beraber yaşamaktadır. Jess ve Sophia yakın zamanda Eylül 2020’de nişanlandılar.