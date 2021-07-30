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    Süreyya Yalçın, tepki çeken fotoğrafını kaldırdı

    Dumanları umursamadan verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Sürayya Yalçın, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 10:21
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    Süreyya Yalçın, tepki çeken fotoğrafını kaldırdı

    Eşi Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum'a geldi. Güzel havanın tadını çıkarmak için teknesiyle tura çıkan Yalçın, Bodrum'da başlayan yangına aldırış etmeden pozlar verdi.

    YANGINI UMURSAMADI

    Manavgat'ta başlayarak ülkenin birçok yerine sıçrayan yangınlar söndürülmeye devam ederken Bodrum'da da alevler yükselmeye başladı. Bodrum'da bir otelin yandığı ve dumanların yükseldiği bölgede poz veren Yalçın, o anları da 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

    SİLDİ

    Yalçın'ın o karesine tepki yağdı. Eleştirilerin ardından art arda paylaştığı pozları silen Yalçın, yangınla ilgili de paylaşım yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Yalçın, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

    Süreyya Yalçın, tepki çeken fotoğrafını kaldırdı #1

    Süreyya Yalçın, tepki çeken fotoğrafını kaldırdı #2

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