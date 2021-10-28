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    Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a suçlama

    KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un, 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Ersoy'u suçlayan orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi" dedi.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 18:03
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    Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a suçlama

    Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.

    ORKESTRA ÜYELERİ TAHLİYE EDİLDİ

    Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri, bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

    "BİZE HİÇBİR YARDIM ETMEDİ"

    Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu.

    İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor." dedi.

    Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy a suçlama #1

    ORKESTRA ÜYELERİ TÜRKİYE'YE GELECEK

    Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler'in annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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