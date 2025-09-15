Takipçisi 800 bin TL istedi! Şarkıcı Çelik ifşa etti

Sosyal medyayı aktif kullanan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken bir dönemin en ünlü pop yıldızlarından Çelik, son yayınladığı gönderiyle gündem oldu.

Artık gelen mesajlardan isyan eden Çelik, Instagram hesabından kendisine gönderilen bir mesajı da ifşa etti.

"800 BİN TL İSTEDİ"

Gelen mesajların sınırı aştığını söyleyen ünlü şarkıcı, “O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki… Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi canıgönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.” yazdı.

Ünlü şarkıcının bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.