Tan Taşçı'dan büyük başarı! Kanalı 1 milyon aboneyi aştı

Pop müziğin sevilen sesi Tan Taşçı, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçının YouTube kanalı, 1 milyon abone ve 1 milyar izlenme barajını aşarak önemli bir başarıya ulaştı. Bu rakamlar, Taşçı’nın geniş dinleyici kitlesini ve dijitaldeki güçlü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatçının içerikleri, 50’den fazla dil seçeneğiyle farklı ülkelerdeki müzikseverlere de ulaşıyor.

"DAHA YOLUMUZ UZUN"

Bu başarı sonrası takipçilerine seslenen Taşçı, şu sözlerle teşekkür etti:

“Yıllardır yanımda olduğunuz için çok şanslıyım. Daha yolumuz uzun.”