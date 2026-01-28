Tarkan'ın hayranla diyaloğu güldürdü: Teyze demem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun zamandır konser vermeyen, yıllardır kendisine hasret bırakan Tarkan'ın dönüşü muhteşem oldu.

İstanbul'da ard arda konser veren Tarkan, dışarıda karşılaştığı hayranlarını da kırmıyor. Fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor.

Tarkan, İstanbul’da fırtına estirmeye devam ediyor. Konser öncesinde Volkswagen Arena önünde hayranlarıyla bir araya gelen Megastar, yine sosyal medyada çok konuşulacak bir an yaşadı.

"BANA TEYZE DE"

Fotoğraf çektirdiği bir hayranının “Bana teyze de” talebine karşılık Tarkan, kibarca “Yok, ben ‘abla’ desem daha iyi olur” dedi. Hayranının “Olur mu, ben 70 yaşındayım. Annenin arkadaşıyım, Tarkan” şeklindeki ısrarına rağmen “abla” demekte direnen Tarkan ile hayranı arasındaki bu diyalog, sosyal medyada ilgi gördü.