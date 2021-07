Thomas Markle, torunlarını görmek için dava açıyor

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, torunları iki yaşındaki Archie ve henüz bir aylık Lilibet'i görmek için mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, kızıyla araları kötü olsa da torunlarını görmek istiyor.

Baba Markle, iki yaşındaki Archie ve henüz bir aylık Lilibet'i görmek için mahkemeye başvuracağını ifade etti.

Baba Markle,iki yaşındaki Archie ve henüz bir aylık Lilibet'i görmek için “Çok yakında California mahkemelerine torunlarımı görebilme hakkım için dilekçe vereceğim” dedi.

"TORUNLARIM PİYON DEĞİL"

Ayrıca torunları Archie Harrison ve Lilibet "Lili" Diana için endişelerini dile getiren Thomas Markle, kızı ve eşi Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi’yle ilişkilerinde "kötü davranış" sergilediklerine inandığını söyledi.

Baba Markle, “Archie ve Lili küçükler. Politik davranamazlar. Piyon değiller. Oyunun bir parçası değiller. Onlar ayrıca kraliyet mensupları ve diğer kraliyet üyeleri ile aynı haklara sahipler” diye konuştu.

Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth ve diğer kraliyet üyelerinin, görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın “kötü davranışından ötürü” torunlarını cezalandırmayacağını umduğunu da söyledi.

MEKTUP SIZDIRILDI

Meghan Markle, fotoğraflarını ve kişisel bir mektubunu medyaya sızdıran babasını affetmesinin zor olacağını açıklamıştı.

2019’da Prens Harry ile düğününe günler kala babası Thomas Markle’ın paparazzilere anlaşmalı pozlar vermesiyle sarsılan Meghan Markle’ın babasına yazdığı mektup İngiliz basınının eline geçmişti.

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

“Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.”





BULVAR MEDYASINA DAVA AÇTI

Meghan Markle, arasının açık olduğu babası Thomas Markle'a gönderdiği mektubun, kendisinden izin alınmadan gazetede basılması üzerine İngiliz bulvar yayıncısına karşı başlattığı mücadeleyi 2021’de kazanmıştı.

2018'de yazılan mektubun The Mail on Sunday gazetesinde yayınlanması nedeniyle Associated Newspapers adlı medya şirketine karşı, özel bilgilerin kötüye kullanılması iddiasıyla açılan davada, Meghan Markle lehine "özet karar" verilmişti.

Kararda, Markle'ın, mektubun içeriğinin gizli kalacağına dair makul bir beklentisi olduğu, ancak yayıncının bu makul beklentiye müdahale ettiği belirtilmişti.

"KARIM KURBAN OLDU"

Prens Harry de "bulvar gazetelerine" yazılı bir açıklama ile tepki göstermiş, "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

PRENSES DIANA HATIRLATMASI

Şimdiye kadar haklarında yapılan yanlış haberleri düzeltmekte başarısız kaldıklarını belirten Prens Harry, bulvar gazetelerinin de bu durumu suistimal etmeyi sürdürdüğünü ifade etmişti.

Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken yine paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.