Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i 4 günde unuttu

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi

Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldı.

Nişan atan güzel oyuncu, bugün bir şoka daha uğradı. Kendisi için Türkiye'de olduğunu söyleyen eski sevgilisi, başka güzelle görüntülendi.

Dudaktan öpmek istedi

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, bir kız arkadaşıyla sabaha kadar İstanbul'daki bir mekanda eğlendi.

Otele geçmeye hazırlanan İzlandalı yönetmenin, yanındaki kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar da objektiflere yansıdı.