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- Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i 4 günde unuttu
Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i 4 günde unuttu
Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 13:36
- Güncelleme : 21.11.2022 - 13:49
Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson, evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldı.
Nişan atan güzel oyuncu, bugün bir şoka daha uğradı. Kendisi için Türkiye'de olduğunu söyleyen eski sevgilisi, başka güzelle görüntülendi.
Dudaktan öpmek istedi
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, bir kız arkadaşıyla sabaha kadar İstanbul'daki bir mekanda eğlendi.
Otele geçmeye hazırlanan İzlandalı yönetmenin, yanındaki kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar da objektiflere yansıdı.