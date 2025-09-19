Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un bebekleri doğdu! Ünlü çift, oğullarına Ali adını verdi

“Güneşin Kızları”, “Kayıp Şehir”, “Söz” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenmişlerdi. Düğünlerine aileleri ve yakın dostları katılmıştı.

HEMEN ÇOCUK İSTEDİLER

Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet eden Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.

Anne-baba olmak için gün sayan mutlu çift artık Ali bebeğe kavuştu. Sosyal medyada ve yakın çevrelerinde paylaşılan bu güzel haber, hem hayranlarını hem de dostlarını sevince boğdu.