Tuğba Ekinci iddiası: Serenay Sarıkaya ile Ahmet Kural aşk yaşadı Aşk hayatıyla sürekli gündemde olan Serenay Sarıkaya hakkında, Tuğba Ekinci'den hiç duyulmamış bir iddia geldi.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Cem Yılmaz, Tolgahan Sayışman, Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bilenen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar Mert Demir ile birlikte.

Kimine göre reklam aşkı olan bu ilişkiye dair güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuş; "Böyle şeyler mi kaldı arkadaşlar" diyerek çıkan iddialara isyan etmişti.

Ancak Sarıkaya hakkındaki iddialar da bitmiyor.

"Ahmet Kural ile aşk yaşadı"

Son olarak Tuğba Ekinci, katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu. Ekinci'nin söylediğine göre; Serenay Sarıkaya bir dönem Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

"Kısa bir flörtleri oldu"

"Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım." diyerek anlatmaya başlayan Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya'nın o zamanlarda 17 yaşında olduğunu söyledi ve şunları iddia etti:

"Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı"

"'Tuğba' dedi, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. Neden diye sordum, 'Her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benimle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi. Bildiğin kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."