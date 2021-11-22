Tuğba Ekinci kavga ettiği Seyhan Soylu ile buluştu

Tuğba Ekinci kavga ettiği Seyhan Soylu ile buluştu

Tuğba Ekinci, 'Al Sana Haber' programındaki Türk-Kürt kavgası sonrası yayını terk etmişti.

10 Kasım günü Al Sana Haber programında Türk-Kürt tartışması çıkmış ve Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Bunun üstüne Seyhan Soylu, Tuğba Ekinci'nin WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile kavga eden Tuğba Ekinci, bir daha programa çıkmama kararı almıştı.

BULUŞTULAR

Geçtiğimiz gün ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Seyhan Soylu, önce Ekinci ile çekilen görüntüleri paylaştı. Ekinci, bu görüntülere "Bir gece aniden gelebilirim." yazdı. Ardından ise Soylu ve Ekinci yemekte buluştu.

Programda geçtiğimiz günlerde de Ebru Polat ve Bahar Candan kavga etmişti.