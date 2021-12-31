Tuğba Ekinci'den tepki çeken taciz yorumu

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, taciz konusunda yaptığı açıklamalarla tepki topladı.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının bu haftaki konuğu, söyledikleri ve yaptıklarıyla sürekli gündem olan Tuğba Ekinci oldu.

"KİMSE BENİ TACİZ ETMEDİ"

Tepki alan açıklamalara imza atan Tuğba Ekinci'nin, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye, başıma hiç böyle bir şey gelmedi." demesi üzerine Armağan Çağlayan, "Şanslısınız." dedi.

"ŞANSLI DEĞİLİM"

Bunun üzerine durumun şans olmadığını söyleyen Ekinci, "Ben onu her zaman şöyle düşünüyorum; O seviyeye getiren kadınlar." dedi.

"SOKAKTAKİ SAPIKTAN BAHSETMİYORUM"

Söylediğinin tepki çekeceğini fark eden Ekinci, "Sokaktaki sapıktan bahsetmiyorum. Normal insandan bahsediyorum. Mesela sevgilisini seviyor, sonrasında şikayet ediyor. Sen onu zaten öyle aldın. Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor." diyerek düzeltmeye çalışsa da sonradan söyledikleriyle yine şaşırttı.

Ekinci'ye bu açıklamalarından dolayı sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.