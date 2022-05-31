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    Tuğba Ekinci'ye bikinisi küçük geldi

    Bikinili fotoğraflarını yayınlayan Tuğba Ekinci, "Daha iyisi gelmez" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:04
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    Tuğba Ekinci'ye bikinisi küçük geldi

    Sosyal medyayın aktif isimlerinden ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla bikinili pozlar paylaşmaya devam ediyor.

    Bu sefer de yatak odasından çekim yapan Ekinci, küçük bikinisiyle aynadan kendisini çekti.

    "Limonlarla portakalları karıştırmayın"

    Ekinci, pozuna ise "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın." notunu düştü.

    Çok sayıda yorum beğeni alan Tuğba Ekinci'ye bazı takipçileri "Bikini altın küçük gelmiş." yazdı.

    Tuğba Ekinci ye bikinisi küçük geldi #1

    Tuğba Ekinci ye bikinisi küçük geldi #2

    Tuğba Ekinci ye bikinisi küçük geldi #3

    Tuğba Ekinci ye bikinisi küçük geldi #4


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