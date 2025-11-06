Tuğçe Tayfur’dan nostaljik paylaşım! Anne ve babasının yan yana olduğu günler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor.

Küs olduğu babasıyla mahkemelik olan Tayfur, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.

Sosyal medyadaki aktif halini sürdüren Tuğçe Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'ın birlikte olduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

"YİNE ALBÜMLERİ KARIŞTIRDIM"

Tayfur, yayımladığı kareye ''Bugün yine albümleri karıştırıyorum'' notunu düştü.