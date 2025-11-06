Abone ol: Google News

Tuğçe Tayfur’dan nostaljik paylaşım! Anne ve babasının yan yana olduğu günler

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eskilere götürdü.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 07:08
  • Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'ın bir arada olduğu nostaljik bir fotoğraf paylaştı.
  • Küs olduğu babasıyla zaman zaman gündeme gelen Tuğçe, paylaşımında "Bugün yine albümleri karıştırıyorum" notunu ekledi.
  • Sanatçı, sosyal medyada sıkça yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor.

Küs olduğu babasıyla mahkemelik olan Tayfur, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.

Sosyal medyadaki aktif halini sürdüren Tuğçe Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'ın birlikte olduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

"YİNE ALBÜMLERİ KARIŞTIRDIM"

Tayfur, yayımladığı kareye ''Bugün yine albümleri karıştırıyorum'' notunu düştü.

