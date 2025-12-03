Uğur Arslan'ın kızı babasını geçti! Son hali gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Songül Karlı ile sunduğu programlarla dikkat çeken Uğur Arslan ile müzisyen kızı Ceylin Selin Arslan, bir programa konuk oldu.

Babasının izinden giden Ceylin Selin Arslan, genç bir müzisyen oldu. Enstrüman çalarak şarkılar söyleyen Arslan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızının başarısından bahseden Uğur Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"BENİ GEÇTİ"

“Benim ‘Karagümrük Yanıyor’ şarkımın Spotify’daki dinlenme rakamı 6.5 milyon, onun şarkısı 8.5 milyon. Benim aylık dinleyicim 30 bin, onunki 830 bin.

‘Boynuz kulağı geçer’ derler, benim kızım da beni geçti."

Genç müzisyen, babasının bu sözleri üzerine “Yok, geçmedim. O farklı bir devirdi. Kaset sattı, 8 milyon. Şu an dijital hakim, dönemsel bir şey.” dedi.

"EĞİTİMİNİ ALDI"

Uğur Arslan da “Şu anın kaseti dijital. Dijitalde beni geçti. Ben kızıma bırakıyorum, o kazandı. Kızım olduğunu söylemiyoruz. Kendi ayakları üzerinde duruyor. Ödü kopuyor ‘Baba torpiliyle yapıyor’ derler diye. Her konuda benden daha yetenekli. Eğitimini aldı bu işin. Şarkılarının söz ve müziğini kendi yapıyor.” açıklamasını yaptı.