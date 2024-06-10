Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira, Simge Sağın hayranı çıktı

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Son dönemde verdiği kilolarla çok konuşulan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın hayranı çıktı.
Hira, önceki akşam annesinden rica ederek kendisini Simge ile tanıştırmasını istedi.
Simge'den rica etti
Akalın, Simge'yi arayıp buluşmayı ayarladı. Okuldan arkadaşlarını da yanına alan Hira, annesiyle birlikte kulise girerek Simge ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Demet Akalın daha önce de Hira için Aleyna Tilki'yi eve çağırmıştı.
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