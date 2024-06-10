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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira, Simge Sağın hayranı çıktı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira, Simge Sağın hayranı çıktı Dobra açıklamalarıyla bilinen Demet Akalın'ın kızı Hira için yapamayacağı şey yok. Hira bu sefer şarkıcı Simge Sağın'la tanışmak istedi.