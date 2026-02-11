Ünlü şarkıcı Hakan Peker emekli oldu! Maaşını açıkladı

- Ünlü şarkıcı Hakan Peker, bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaş hakkında konuştu.
- Emeklilik psikolojisine girmemek için sigorta primlerini geç ödediğini belirtti.
- Peker, aylık emekli maaşının 20 bin lira olduğunu açıkladı.
"Ateşini Yolla", "Kelimeler Yetmez", "Karam" gibi şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran90'lı yılların unutulmaz şarkıcılarından Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Peker, emeklilik süreciyle ilgili konuştu.
"20 BİN LİRA ALIYORUM"
Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti. Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.