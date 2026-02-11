Yılların küslüğü bitti! Demet Akalın şarkıcı Berkay'ın evine gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki yakın arkadaşken bir anda birbirlerine düşman olan Demet Akalın-Berkay küslüğü, geçtiğimiz günlerde resmen sona ermişti. Ünlü isimlerin buluşmasında duygusal anlar yaşanırken, ikili birbirine özlemle sarılmıştı.

"ÖZLEM GİDERDİK"

Demet Akalın, barışma sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok' ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcılar barış sonrası yeniden bir araya geldi. Akalın, buluşmadan anları sosyal medya hesabından 'Özlem giderdik saatlerce' notuyla takipçileriyle paylaştı. Akalın, beğeni toplayan karede Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u da etiketledi.

KÜSLÜĞÜN NEDENİ

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, hediye saat yüzünden birbirine girmişti. Akalın, hediye ettiği saati satmak isteyen çifte küsmüştü. Taraflar, birbiri hakkında ağır konuşmuştu.