Ünlü şarkıcı İzel Photoshopsuz fotoğraf yayınladı: "Selülitler gerçektir"

Şu sıralar tatilde olan 56 yaşındaki ünlü şarkıcı İzel'den plaj fotoğrafı geldi. Selülitlerine dikakt çeken İzel, gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 15:11
Türk pop müziğinin bir dönem popüler şarkıcılarından İzel-Çelik-Ercan; grubunun üyeleri tek başına sahnede yer almaya devam ediyor. 

Yollarına tek başına devam etme kararı alan İzel yaptığı açıklamada, "Biz dağılmak üzere kurulu bir grubuz. Bir yerden bir tartışma çıkıyor. Biri diyor, ‘O şarkı olsun’ falan böyle şeyler yani. Bazen kıskançlıklar oluyor. Kuliste birbirlerinin kafasına su şişesi atıp, sahnede ‘Ay canım benim, hayatım’ falan durumları oluyor" demişti.

Geçtiğimiz aylarda bir araya gelen üyeler 31 yıl sonra ilk kez sahneye çıkmıştı.

"SELÜLİTLER GERÇEKTİR"

Sosyal medyayı aktif kullanan İzel, şu sıralar tatilde. İzel'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Photoshopsuz fotoğrafını paylaşan İzel, "Selülitler gerçektir" dedi.

