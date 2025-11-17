Usta oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti! Yaşadıklarını ilk kez anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna ve yanındaki eşi Şükrü Azmi Arna ile diğer araç sürücüsü yaralanmıştı.

ÇOCUKLARI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Oyuncunun kızı Deniz Arna, annesinin ve babasının sağlık durumuyla ilgili; "Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim." paylaşımını yapmıştı.

Usta isim, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, kazadan aylar sonra yaşadıklarını paylaştı.

"DİREKSİYONDA BEN VARDIM"

78 yaşındaki oyuncu, o anları şöyle anlattı. Oyuncu, ölümden döndüklerini; "İki saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey yani. Karşı taraftan gelen araç refüjü aşıp önümüze geldi. Direksiyonda ben vardım.

"ADAM İÇKİLİYDİ"

Yani hiçbir şey olmadan çıktık, eşimle neyimiz var diye baktık, bir şeyimiz var mı diye. Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık bu kaza. Adam içkiliydi, direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjü aştı önümüze düştü.'' sözleriyle ifade etti.